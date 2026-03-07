Inaugurado un Mercat Romà ‘maximus’

La asociación de comerciantes de las calles Democràcia y Cardenal Remolins inauguró ayer la octava edición de su Mercat Romà, que con sesenta paradas, talleres infantiles, desfiles y charlas recreará hasta mañana las calles y el ambiente de la Ilerda de hace dos mil años. Esta es la edición con más participantes de todas las que ha organizado la entidad, que se mostró muy agradecida por el recibimiento por parte de la ciudadanía. “Cada año nos pregunta más gente por el mercado y tiene la ilusión de venir; estamos muy agradecidos por su respuesta, ya que desde el mediodía ha registrado una gran afluencia”, dijo Pilar Agulló, la presidenta de la asociación de comerciantes. Esta entidad, con solo una quincena de socios, es de las más activas de la ciudad, ya que “además del Mercat Romà hacemos actividades por Navidad, los Fanalets de Sant Jaume o Halloween, no podemos estar quietos”, reconoció Agulló.

Aparte de las paradas con productos artesanales y alimentación, el mercado también cuenta con talleres para los más pequeños donde pueden probar tiro con arco, luchar con espadas, aprender escritura romana o vestirse como gladiadores. Por otro lado, tanto la compañía de teatro La Cremallera como los Armats dels Dolors de Lleida harán espectáculos teatrales y desfiles durante el fin de semana. Asimismo, el arqueólogo Xavier Payà hará charlas hoy a las 12.00 y a las 19.00 horas y mañana a las 11.30 horas para explicar cómo era la Ilerda romana con imágenes virtuales. “El señor Payà colabora con nosotros desde hace años de forma desinteresada para explicar a los asistentes cómo vivían los romanos”, dijo Agulló.

En la inauguración, tanto la presidenta de los comerciantes como el alcalde, Fèlix Larrosa, recordaron las termas romanas de Cardenal Remolins. “El mercado se creó, precisamente, como reivindicación para que se puedan visitar y tenemos esperanzas de que pronto será una realidad”, dijo Agulló. Por su parte, Larrosa señaló que ya tienen redactado el proyecto y que está incluido en el Pla de Barris del Centro Histórico que subvencionará la Generalitat.