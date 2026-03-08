Centenares de mujeres salen a la calle en Lleida para reivindicar una igualdad real

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Centenares de voces han vuelto ha salir a la calle en Lleida este 8M para reivindicar los derechos y la igualdad real entre mujeres y hombres. En la capital del Segrià ha habido dos protestas paralelas. La manifestación convocada por Marea Lila ha salido desde la plaza Ricard Viñes y ha finalizado en la plaza Sant Joan. Por su parte, la protesta de la Coordinadora Feminista de Lleida ha empezado en la plaza 8 de Marzo y ha ido hasta la plaza Sant Francesc.

La manifestación convocada por Marea Lila ha reunido a unas 600 personas, según los organizadores, 300 segundos la Guardia Urbana.

La Marea Lila de Lleida ha leído un manifiesto que reivindica derechos sociales fundamentales y expresa un firme rechazo a las políticas de ultraderecha, el racismo, la xenofobia y la LGTBIQfòbia. El movimiento feminista ha articulado un texto que abarca desde la igualdad de género hasta la justicia global, pasando por la defensa del estado del bienestar.

En el manifiesto, las portavoces han declarado "no a las políticas de ultraderecha, al racismo, a la xenofobia y a la LGTBIQfòbia", a la vez que han mostrado su posicionamiento contrario a "la guerra y las políticas ultras de Trump". La organización ha puesto especial énfasis en la necesidad de "dar visibilidad a la mujer agricultora y avanzar hacia la igualdad real y efectiva en el mundo rural", un ámbito a menudo olvidado en las reivindicaciones feministas urbanas.

El texto también ha incluido demandas contra los feminicidios y por la justicia ambiental, vinculando así la lucha feminista con el ecologismo y el antimilitarismo. Las activistas han reclamado "paz y justicia global" como ejes transversales del movimiento.

