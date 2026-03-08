Denuncian una agresión a 4 funcionarios de la prisión de Lleida por parte de un interno que había quemado su celda

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El CSIF ha denunciado la agresión de un interno de la prisión de Lleida a 4 funcionarios, después de que este hubiera prendido fuego a su celda y hubiera provocado destrozos en una segunda. Según el sindicato, los hechos han pasado este sábado después de que el interno fuera trasladado de celda por haber prendido fuego en la suya habitual. Una vez ubicado en el nuevo espacio, el interno golpeó ventanas y marcos metálicos y amenazó a los trabajadores públicos. Funcionarios actuaron para reducir al interno y fue durante esta intervención que sufrieron lesiones de diversa consideración. Desde el sindicato exigen que "internos con conductas de extrema agresividad no sean destinados a Ponent porque la infraestructura penitenciaria dificulta la actuación de los funcionarios".