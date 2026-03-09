La avenida de Rovira Roure de Lleida ya dispone de una acera renovada

La visita del alcalde y la teniente de alcalde d'Agenda Urbana en la avenida de Rovira RoureAyuntamiento de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las obras de reconstrucción de la acera de la avenida del Alcalde Rovira Roure han quedado acabadas hoy y ya es accesible para los peatones. También se han renovado las redes de agua y alcantarillado del espacio y hoy a media mañana se terminaban los últimos retoques. Entre Passeig de Ronda y la plaça de Ricard Vinyes se han plantado una veintena de árboles y falta instalar nuevos bancos.

Esta mañana, mientras acababan las obras, el alcalde Fèlix Larrosa, y la teniente de alcalde d'Agenda Urbana, Begoña Iglesias, han visitado la avenida. La obra ha permitido que haya más anchura de paso en la acera manteniendo el espacio de aparcamiento, además de la renovación de la iluminación y el mobiliario urbano. El alcalde ha señalado que estas obras comportan una mejora cualitativa en la ciudad y una ganancia de espacio para los peatones, y que también se aplicará en diferentes lugares de Lleida.

La obra ha incluido la sustitución de casi 500 metros de cañerías de la avenida de Balmes, acabada desde hace casi un mes. También ha renovado un tramo del alcantarillado de Rovira Roure.

El presupuesto de la actuación es de 1.280.632,29 €, financiado con fondos provenientes del Pla de Cooperació Municipal para la financiación de inversiones en materia de salud de la Diputació de Lleida.