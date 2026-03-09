Educación llega a un acuerdo con CCOO y UGT para incrementar un 30% el complemento salarial y bajar ratios

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya ha alcanzado un acuerdo con CCOO y UGT, dos de los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial, por la mejora de las condiciones laborales y salariales de los docentes. El pacto incluye un incremento del 30% del complemento salarial autonómico de los docentes hasta 2029 y 23,2 millones de euros para establecer un complemento retributivo al Personal de Atención Educativa (PAE). Además, se rebajarán las ratios "en todas las etapas educativas" y se destinarán casi 300 millones de euros más a la escuela inclusiva. Por otra parte, se ha acordado cobrar 50 euros por pernoctación. La inversión global del acuerdo es de 2.000 millones de euros. El pacto llega después de semanas de negociaciones y con la convocatoria de nuevas jornadas de huelga la próxima semana.

USTEC , Professors de Secundària y CGT no firman el acuerdo

USTEC, Professors de Secundària y CGT no han firmado el acuerdo con el Departamento Educación y mantienen la convocatoria de huelgas para la próxima semana. Los tres sindicatos han coincidido en apuntar que la propuesta planteada este lunes por la conselleria sigue siendo insuficiente, no sólo con respecto al ámbito salarial sino también en otros. La portavoz de USTEC –sindicato mayoritario en la educación pública–, Iolanda Segura, ha afirmado que se trata de un acuerdo "absolutamente ideológico, político y que no responde a las necesidades del colectivo". Ha añadido que los sindicatos firmantes –CCOO y UGT– suponen "un 20%" de la representación sindical y, por último, ha pedido la dimisión del conseller de la Presidencia, Albert Dalmau.