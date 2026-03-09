Investigan una pelea con armas blancas y palos en el barrio de Balàfia de Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra investigan una pelea con varios implicados que hubo la tarde-noche del sábado en Lleida. La riña se produjo al lado de la calle Ciutadella y hasta el lugar acudieron patrullas de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Urbana. Sin embargo, a su llegada la reyerta ya se había disuelto. Los agentes hallaron un cuchillo, que fue intervenido, y se entrevistaron con vecinos, que explicaron lo ocurrido. Se investiga si varios de los implicados acudieron al hospital Arnau de Vilanova para ser atendidos de las heridas.

Hace un par de semanas también hubo varias peleas similares en el Barri Antic. Se produjeron el viernes 20 de febrero con decenas de personas implicadas y con pocas horas de diferencia. De la primera, los cuerpos policiales recibieron el aviso sobre las 17.00 horas de una pelea entre dos grupos en la plaza del Dipòsit. A causa de la algarada, en la que algunos de los participantes portaban palos, tres personas resultaron heridas. Una de ellas tuvo que ser trasladada al hospital Arnau de Vilanova con la cabeza abierta. Horas después, sobre las 22.00 horas, se produjo una sgeunda pelea entre dos grupos en la que llegaron a verse implicadas unas 60 personas. También llevaban palos y armas blancas.