Los vecinos pueden presentar desde hoy propuestas al presupuesto participativo

La ciudadanía de Tàrrega puede presentar desde hoy sus propuestas para la cuarta edición de los presupuestos participativos, una iniciativa impulsada por el ayuntamiento que destina 100.000 euros del presupuesto de inversiones a proyectos elegidos directamente por los vecinos. La alcaldesa, Alba Pijuan, presentó la semana pasada el proceso acompañada de un técnico que explicó la metodología y las cinco fases que lo componen. Las propuestas pueden presentarse hasta el día 29 de marzo, de forma telemática al portal participa.tarrega.cat o presencial, depositando los boletos en las urnas instaladas en el ayuntamiento, la biblioteca, el Centre d’Entitats, la Oficina d’Acció Social, el Casal Cívic y el Complex Piscines. No existe límite de edad para participar, aunque en cada formulario solo se puede presentar una propuesta. Los proyectos deberán ser de competencia municipal, técnica y económicamente viables y ajustarse al marco legal vigente. Tras esta primera fase, las propuestas pasarán una validación técnica, un taller participativo para seleccionar las finalistas (Top 10) y una votación popular prevista entre octubre y noviembre. Las más votadas se incluirán en el presupuesto municipal y se ejecutarán a partir del año 2027.