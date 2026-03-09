Mapa con el recorrido de la Carrera de la Mujer Hyundai de Lleida de 5,6 kmCarrera de la Mujer Hyundai de Lleida

Publicado por Alba Mateu Barrufet Creado: Actualizado:

La 11.ª edición de la Carrera de la Mujer Hyundai Lleida se celebrará el domingo 15 de marzo a las 11 de la mañana. El recorrido de 5,6 kilómetros lo organizan GoGoGoRunners Club Deportivo y con el Ayuntamiento de Lleida y se puede hacer corriente o caminante.

La carrera es dirigida a todo el mundo: hombres y mujeres y con carácter intergeneracional. El objetivo es potenciar el deporte femenino a la vez que recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama. En la edición pasada se inscribieron más de 2.300 participantes y este año se prevé superar este dato.

Recorrido

Se inicia el recorrido a la canalización del río Segre y pasará por la pasarela del Liceu Escolar, Avinguda Madrid, Avinguda del Segre, carrer Roger de Llúria, carrer Comptes d'Urgell, carrer Corregidor Escofet y Avinguda Tortosa; se atravesará el Pont de Pardinyes y se llegará a la canalización del río Segre, el mismo lugar desde donde habrán salido los participantes.

Vertiente solidaria

La recaudación quiere impulsar una nueva línea de investigación en el Grupo de Investigació en Biomarcadors en Càncer del IRB Lleida y en colaboración del Hospital Universitari de Vilanova. Centrado en el análisis de líquido pleural en pacientes con cáncer de mama con el objetivo de seleccionar terapias oncológicas con más eficacia y menos toxinas. Los fondos también se vincularán a la Beca Marta Santamaria.

Novedades

Como novedades, habrá un espacio infantil en la ludoteca de Cappont para niños de entre 2 y 12 años. Con esta habilitación quieren facilitar la conciliación de las familias participantes. También se cambia el recorrido: los corredores no pasarán por Príncep de Viana a causa de la puesta en funcionamiento de la nueva estación de autobuses y se desviarán por la calle Roger de Llúria.

Otras actividades vinculadas

El sábado 14 de marzo estará la Carrera Infantil a las cinco de la tarde. Les categorías son de I3 a benjamín y distancias de entre 100 y 600 metros.

El día 15 las actividades empezarán antes de la carrera con un taller de los Castellers de Lleida y una sesión de zumba.

Inscripciones

La Cursa de la Dona Hyundai Lleida tiene un coste de 12 euros, mientras que la Carrera Infantil cuesta 5 euros. Esta última incluye camiseta, merienda, seguro y una medalla. Las inscripciones se pueden hacer en la web oficial www.cursadeladonalleida.com y en puntos presenciales de la ciudad. La recogida de dorsales se hará los días 12, 13 y 14 de marzo en el Museu de l'Automoción Roda Roda.