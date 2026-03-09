Òmnium pide a la Paeria que aplique mecanismos para promover y mejorar el uso del catalán en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El presidente de Òmnium Cultural Xavier Antich, se ha reunido hoy con el alcalde Fèlix Larrosa para tratar nuevas maneras de mejorar el uso de la lengua en Lleida. El encuentro se ha llevado a cabo a la Paeria de Lleida.

Òmnium ha pedido al gobierno de la Paeria más esfuerzos por garantizar los derechos lingüísticos de los catalanohablantes. Antich ha mencionado que el punto de partida de Lleida es mucho mejor que otros del país. Según los datos de la encuesta de usos lingüísticos, el catalán se utiliza en Ponent (51,1%) muy por encima de la media de Catalunya (32,6%).

Sin embargo, para garantizar una mejor experiencia y derechos lingüísticos en la atención al público, al comercio y a los recién llegados que quieren aprender el idioma, Antich ha expresado la necesidad de fomentar nuevas acciones y pide a la Paeria que esté preparada. También se tienen que aplicar mecanismos que no permitan retroceder con respecto a la atención al público en catalán en Lleida, que en la última década ha descendido notablemente.

Dentro del buen trabajo en materia lingüística, la Paeria ha creado una unidad específica para ampliar el foco en programas del Consorci Per a la Normalizació Lingüística de formación en catalán para los recién llegados en la ciudad. Òmnium destaca que es importante porque hay sectores con porcentajes elevados de personas inmigradas que no han aprendido el idioma. Entre estos se destacan temporeros, comerciantes, trabajadores de las industrias agroalimentarias y del sector sanitario.