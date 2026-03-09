Renfe ha doblado frecuencias de los trenes con más demanda Lleida-Barcelona

Renfe ha doblado hoy cuatro frecuencias de Avant entre Lleida, Tarragona y Barcelona, dos de ida y dos de vuelta, con 1.134 plazas más. Concretamente, se ha ampliado la capacidad del convoy que sale a las 7.05 y a las 19.23 horas de Lleida-Pirineus a Barcelona-Sants y lo que hace el recorrido inverso a las 18.05 y a las 21.30 horas de lunes a viernes. Una mejora que la operadora lleva a cabo después de que un estudio de movilidad concluyera la alta demanda que tiene este corredor y que era viable y necesario incrementar el número de plazas disponibles.

Con respecto a como se han repartido estas 1.134 plazas extra, el Avant de las 7.05 horas, uno de los más solicitados para ir de Lleida a Barcelona, pasa de las 476 plazas actuales a las 581, por lo cual gana 105. Vale recordar que este servicio actualmente se presta con un tren de doble composición atendida la alta demanda a esta hora. Por otra parte, los trenes de las 19.23 horas hacia Barcelona y de las 18.05 y 21.30 horas hacia Lleida tenían una capacidad de 238 viajeros y se ha incrementado en 343 plazas, alcanzando las 581. De esta manera, se pasa de las 1.190 plazas que suman estas cuatro frecuencias a las 2.324, casi el doble.

Para hacer frente a este aumento de la oferta, Renfe ha renovado los trenes que ofrecen estas frecuencias, pasando de los modelos Serie 120 a los Serie 106, los denominados trenes de Alta Velocidad de Gran Capacidad, con 581 plazas cada uno. Este modelo es el que prestaba los servicios Avlo, el tren de alta velocidad de bajo coste de Renfe, en comunidades como Asturias o Galicia.

Hay que recordar que en Lleida Renfe estrenó el Avlo hacia Barcelona y Madrid en el 2024, pero en septiembre del año pasado los sustituyó con más paradas de los AVE que llenan este corredor. Desde Renfe señalaron que esta ampliación de plazas forma parte de un plan estratégico para “adaptar la oferta de servicios Avant a la demanda real” y que también contempla mejoras en otros puntos del Estado, como por ejemplo en Extremadura y en los trenes de alta velocidad en ciudades como Puertollano, Valladolid y Segovia.