Un recluso de Ponent agrede a cuatro empleados y prende fuego a una celda

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un recluso del Centre Penitenciari Ponent agredió el sábado a cuatro funcionarios, incendió una celda y dejó otra “completamente destrozada”, según denunció ayer el sindicato CSIF. Los hechos ocurrieron cuando el interno, de 28 años, prendió fuego a su propia celda, lo que obligó a los empleados a activar el protocolo de incendios y trasladarlo a otra. Una vez allí, el hombre empezó a golpear las ventanas hasta arrancar los marcos metálicos y romper los cristales “con la intención de obtener objetos punzantes”. Ante la situación, el equipo de intervención del centro actuó para reducir al recluso y, como resultado, cuatro funcionarios sufrieron lesiones de diversa consideración y tuvieron que ser atendidos. Por su parte, los servicios médicos del centro ordenaron el traslado del agresor al Arnau de Vilanova para realizar una valoración médica, debido a la posible inhalación de humo derivada del incendio.

El interno, según CSIF, cumple una condena de nueve años de cárcel por acumulación de diversos delitos relacionados con robos con fuerza, atentado contra la autoridad y homicidio en grado de tentativa y “tiene un amplio historial de conductas conflictivas” dentro del centro.

Ante agresiones como la del pasado sábado, el CSIF exige que los internos con conductas agresivas no sean destinados al Centre Penitenciari Ponent porque “las características y limitaciones de su infraestructura penitenciaria dificultan extraordinariamente la actuación de los trabajadores públicos y no garantizan su seguridad”. También pide actuar con la máxima contundencia ante este tipo de conductas.