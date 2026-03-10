Completadas las obras para renovar tuberías y aceras en Rovira Roure

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las obras de renovación de la acera y las redes de agua y alcantarillado de la avenida Rovira Roure quedaron acabadas ayer, cuando operarios llenaron con tierra los alcorques de la veintena de árboles que la Paeria plantó recientemente en el tramo entre Ricard Viñes y Passeig de Ronda para sustituir los que retiró el pasado verano. Además de estos 20 fresnos, se ha plantado un Pistacia chinensis (pistacho chino) en la esquina con la delegación de Salud, donde también se ha instalado una fuente de agua potable. Próximamente se instalarán nuevos bancos.

El alcalde, Fèlix Larrosa, visitó los trabajos y afirmó que “la obra ha permitido hacer una calle más amable, manteniendo el espacio de aparcamiento y replantando todos los árboles, además de mejorar el alumbrado y el mobiliario urbano, con una nueva fuente, nuevos bancos y papeleras”.

La actuación también incluía la renovación de tuberías, la acera derecha en sentido norte y el pavimento en Balmes, que quedó acabada hace aproximadamente un mes. En total, se han sustituido 496 metros lineales de tubería de fibrocemento, 222 en Rovira Roure Roure y 274 en Balmes) por nuevas conducciones de polietileno. Respecto a la red de saneamiento, en Rovira Roure se ha renovado un tramo de alcantarillado de tubo de hormigón de 193 metros situado bajo la acera, y se ha construido otro nuevo en un tramo de 50 metros.

El presupuesto de las obras era de 1,28 millones financiados por el plan de cooperación municipal para la financiación en salud de la Diputación. El proyecto también incluye la renovación de las tuberías de la calle Artur Mor, en la Mariola. Está previsto que queden acabadas en unas dos semanas.