Catorce centros educativos de Lleida suprimen colonias y salidas como protesta

Catorce centros educativos de Lleida se han sumado a la iniciativa de dejar de programar colonias y salidas escolares que comporten pernoctaciones a partir del curso 2026-2027 como protesta hasta que Educación “implemente mejoras reales, estructurales” en el sistema público. El manifiesto sobre esta movilización argumenta que “no va contra el alumnado ni las familias”, y subraya que la calidad educativa “no se puede sostener solo con la voluntad y el sobreesfuerzo del profesorado”. “No podemos continuar normalizando la precarización”, destaca.

La escuela Seu Vella es una en las que tanto el claustro como el consejo escolar ha aprobado suprimir las salidas con alumnos fuera de Lleida. Su director, Carles Lleixa, recuerda que llevan años reclamando más recursos y personal para la atención a los alumnos, no solo un incremento salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo. “No es una cuestión de dinero, es mucho más”, remarca, y apunta que las movilizaciones para la próxima semana se mantienen pese al pacto entre la conselleria, CCOO y UGT (ver desglose).

También se han sumado a la supresión de colonias y salidas los colegios Santa Maria de Gardeny (fue el primero), Joc de la Bola, La Mitjana, Ciutat Jardí, Francesco Tonucci, La Creu de Torrefarrera, Francesc Feliu de Aitona, Jacint Verdaguer y Maria Mercè Marçal de Tàrrega y la Zona Escolar Rural Guicivervi. Y en Secundaria, los institutos Torre Vicens, La Segarra y La Serra de Mollerussa. En toda Catalunya son 224 los centros adheridos. Asimismo, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans ha convocado huelga estudiantil el día 20.