Desalojado un campamento ilegal en la avenida Josep Tarradellas de Lleida

Un campamento ilegal formado por unas 15 chabolas ha sido desalojado este miércoles en la avenida Josep Tarradellas de Lleida. El asentamiento, ubicado en la zona de Victoriano Muñoz y el canal de Seròs, cerca del parking de la Fira de Lleida, presentaba graves problemas de insalubridad y una elevada presencia de ratas. Los servicios municipales de la Paeria han procedido a la acogida de las cinco personas que residían allí.

La actuación se ha llevado a cabo después de detectar las precarias condiciones en que se encontraba el campamento. Las barracas estaban en una situación de insalubridad que representaba un riesgo tanto para los ocupantes como para el vecindario de la zona. Los servicios sociales municipales han activado los protocolos de atención para garantizar el alojamiento temporal de las personas afectadas por el desalojo.

Intervención de los servicios municipales

La Paeria de Lleida ha movilizado sus equipos técnicos para proceder al desmantelamiento de las 15 chabolas que conformaban el asentamiento ilegal. Las tareas de limpieza y acondicionamiento de la zona se llevarán a cabo durante los próximos días para devolver el espacio a sus condiciones normales y evitar nuevas ocupaciones irregulares.

Ubicación del campamento

El campamento se encontraba en un área próxima al parking de la Feria de Lleida, concretamente entre la zona de Victoriano Muñoz y el canal de Seròs.