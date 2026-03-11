Detenidos tres leridanos en Lugo por robar 5.500 kilos de cable de cobre

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Viajar de Lleida hasta lugar para robar 5.500 kilos de cable de cobre valorado en 20.000 euros. La Guardia Civil ha detenido ha detenido recientemente a dos leridanos, de 59 y 39 años, y ha imputado a un menor, también leridano, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal y hurto de cable de cobre en esta provincia gallega. Los sospechosos fueron interceptados cuando transportaban el material sustraído en dos furgonetas.

La actuación se desarrolló en el marco del protocolo de prevención y vigilancia frente a la sustracción de cableado de cobre, una actividad delictiva que ha experimentado un incremento debido al elevado valor de este metal en el mercado y a los trabajos de sustitución del cableado tradicional por fibra óptica por parte de las compañías telefónicas. Las investigaciones permitieron determinar que los implicados, residentes en las comarcas de Lleida, se desplazaban hasta Galicia con la finalidad de cometer este tipo de actos ilícitos. Fueron sorprendidos por agentes en la localidad lucense de A Fonsagrada cuando se dirigían previsiblemente de regreso a su lugar de residencia. Fruto de esta investigación se pudo constatar la existencia de un grupo criminal asentado y estructurado en la zona noroeste, cuyo modus operandi consistía en desplazarse desde su lugar de residencia utilizando vehículos propios o de alquiler hasta las zonas donde previamente otros miembros del grupo habían cortado el cableado. Una vez en el lugar, generalmente de madrugada, procedían a cargar el material sustraído en varios vehículos y regresaban de inmediato a su lugar de origen, permaneciendo el menor tiempo posible en la zona para evitar ser detectados. El cable ha sido devuelto a sus dueños.