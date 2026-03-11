El educador de un centro de menores de Lleida acusado de violar a una chica niega los hechos

El acusado de agredir a una adolescente de un centro de menores, este miércoles durante el juicio en Lleida.Roger Segura / ACN

La Audiencia de Lleida juzga este miércoles al educador de un centro de menores de Lleida acusado de violar a una chica de 16 años a finales del 2018. La víctima ha declarado que durante un permiso de fin de semana quedaron en un bar para tomar algo y el educador la invitó a ver una película en su casa. En un momento dado, ha explicado que él se abalanzó para besarla y la agredió sexualmente.

Por su parte, el procesado ha negado que hubiera quedado con la menor y no ha sabido explicar por qué ella lo denunció unos años más tarde, en 2022. "Debe ir con malas o compañías o está mal asesorada. Este tipo de menores son muy influenciables", ha declarado. Fiscalía y acusación particular le piden 14 años de prisión.

Además, reclaman 10 años más de libertad vigilada para el educador, que no pueda aproximarse a menos de 500 metros de la víctima ni comunicarse con ella durante 10 años, y que no pueda trabajar en trabajos que impliquen un contacto con menores durante 10 años. Las acusaciones también piden que el procesado pague una indemnización de 10.000 euros a la víctima por daños morales.