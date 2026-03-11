El hospital Arnau de Vilanova de Lleida estrena una unidad que estudia como influye el medio ambiente en la salud de los niños

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV) dispone desde hace un año de una Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica, una consulta pionera que analiza cómo los factores ambientales pueden influir en varias patologías y en el desarrollo de los niños y adolescentes. La unidad está coordinada por la pediatra Paula Sol Ventura y combina asistencia clínica, prevención e investigación para detectar posibles exposiciones ambientales que puedan afectar a la salud de los pacientes. La consulta analiza casos de pubertad precoz, alteraciones tiroideas, asma y alergias y promueve cambios de hábitos para reducir la exposición a contaminantes. Según explica la doctora Ventura, "hay factores ambientales que están fuera de nuestro alcance, pero sí que podemos incidir en los factores domésticos y en nuestro entorno personal y cambiar hábitos para mejorar nuestra salud". En este sentido, la consulta también ofrece recomendaciones prácticas a las familias para reducir exposiciones nocivas, especialmente a sustancias conocidas como disruptores endocrinos.

Abordaje clínico y prevención

La unidad atiende especialmente casos de pubertad precoz, alteraciones tiroideas, asma y alergias, patologías en que la exposición a determinados factores ambientales puede tener un papel relevante. Durante la visita, los profesionales realizan una entrevista detallada con las familias sobre aspectos cotidianos como la alimentación, el uso de plásticos o productos domésticos, los hábitos de consumo o el entorno donde viven los niños. El objetivo es evaluar el grado de exposición a posibles contaminantes y proporcionar orientaciones para reducirlos. Según los datos del hospital recogidos durante este primer año de funcionamiento, uno de cada cinco pacientes atendidos a la consulta presenta una alta exposición a disruptores endocrinos.

Trabajo en red e investigación

La unidad trabaja de manera coordinada con varios agentes del territorio, entre los cuales el Instituto de Investigación Biomédica de Lleida (IRBLleida), la Atención Primaria, la Sección de Salud Ambiental del Colegio Oficial de Médicos de Lleida (COMLL) y la Universidad de Lleida (UdL), con el objetivo de potenciar la investigación en este campo emergente. En este sentido, la doctora Ventura destaca que "es importante generar evidencia científica en este campo a través de estudios multicéntricos", ya que la salud medioambiental pediátrica es un área con un gran potencial de crecimiento científico. Por su parte, el jefe de sección de Pediatría del hospital, Jordi Bosch, subraya que "el medio ambiente está muy presente en nuestra actividad, por eso esta unidad nace con el objetivo de atender consultas y hacer investigación para anticipar el diagnóstico y hacer recomendaciones de salud a la población infantil".

Promoción de hábitos saludables

La unidad también tiene una clara vocación educativa y preventiva, promoviendo medidas para reducir la exposición a sustancias potencialmente perjudiciales. Entre las recomendaciones habituales hay priorizar alimentos frescos, reducir el uso de plásticos en contacto con alimentos, reducir el uso de productos cosméticos si no son necesarios, ventilar correctamente los espacios interiores o evitar determinados productos químicos en el ámbito doméstico.