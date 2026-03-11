Trabajadoras de las residencias Balàfia I y II de Lleida protestan para reclamar mejoras laborales y salariales

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Una cincuentena de trabajadoras de las residencias geriátricas Balàfia I y II de Lleida se han concentrado este miércoles a las puertas del primer centro para reclamar mejoras laborales y salariales. Las trabajadoras denuncian que Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), la empresa pública que gestiona los centros, los aplica medidas de gestión pública y privada según les conviene, pero sin asumir las condiciones laborales y salariales que van ligadas. Por eso, reclaman a GSS que aplique un criterio único para los 130 trabajadores, ya sea el convenio estatal de residencias, que supondría un incremento salarial acumulado del 9%, o el público, con las mejoras laborales correspondientes.

Las trabajadoras, convocadas por los sindicatos UGT y CCOO, se han concentrado ante la residencia Balàfia I con una pancarta donde se leía 'Queremos las mismas condiciones que el resto de GSS'. Durante la protesta han hecho sónar silbatos y han entonado gritos de "empresa pública, salarios de privada" o "eso es una estafa".

Elena Motos, de CCOO, ha explicado que el convenio estatal de residencias contempla incrementos salariales del 4,5% en 2024 y del 4,36% en 2025, que supondrían más de un 9% acumulado con incrementos aproximados de unos 100 euros mensuales según la categoría profesional". Sin embargo, denuncian que GSS limita el aumento salarial de los trabajadores públicos al 2,5%, aunque en la práctica no tienen las condiciones laborales de estos.

La secretaria general de Servicios Públicos de la UGT en Lleida, Bea Bonilla, ha indicado que el problema, además de salarial, radica en el convenio que habría que aplicar a la plantilla, ya que actualmente, ha dicho, GSS "está aplicando lo peor de cada convenio". "Si son empleadas públicas, hay que aplicar también las condiciones laborales del sector público: jornadas más bajas, ratios adecuadas y derechos equiparables. Y si se trata de una gestión privada, que se aplique el convenio que corresponde con las subidas salariales establecidas," ha señalado.

Los representantes sindicales consideran que es una situación injusta para las trabajadoras y advierten que, si no hay una solución, podrían impulsar nuevas movilizaciones. Asimismo, también reclaman que el Departamento de Salud y el Departamento de Derechos Sociales posicionen sobre la situación y determinen qué marco laboral corresponde a estos centros, que forman parte de la red pública de atención a las personas mayores.