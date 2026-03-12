Aumentan las agresiones a médicos: se han normalizado insultos, amenazas y coacciones

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El Colegio de Médicos de Lleida constata un aumento de agresiones a facultativos por parte de pacientes y acompañantes, sobre todo a partir de la pandemia, y la mayoría a doctoras en los CAP. La Organización Médica Colegial de España registró 879 (verbales y físicas) el año pasado en el Estado, cifra récord desde su creación en 2010, según los datos recopilados por los 52 Colegios provinciales. En Catalunya fueron 281 y en Lleida solo dos verbales, pero “estamos convencidos de que las agresiones están infradeclaradas, da la impresión de que con solo dos denuncias por parte de 2.000 colegiados las tenemos normalizadas, y no debe ser así”, afirma la vicepresidenta del Colegio leridano, Maria Chiné. El Colegio ofrece ayuda psicológica, asesoramiento legal y acompañamiento a las víctimas, que deben decidir si elevan sus denuncias ante los Mossos d’Esquadra.

Las agresiones a médicos se consideran delitos desde 2017, cuando fueron reconocidos como autoridad sanitaria. Las penas oscilan entre 3 y 6 años de prisión, multas e indemnizaciones por responsabilidad civil. Mientras que las físicas “se denuncian siempre”, Chiné lamenta que “las verbales son la mayoría y hacen el mismo daño, causan mucho malestar psicológico”. Señala que suelen ser amenazas, coacciones, insultos y vejaciones.

En Catalunya, la mayoría de los médicos agredidos tienen entre 36 y 45 años (32,7%), de los que siete de cada diez son mujeres. El siguiente colectivo más afectado son los menores de 35 años (29,5%), entre los cuales seis de cada diez agredidas son mujeres. Por su parte, aproximadamente la mitad de los agresores son pacientes programados, una cuarta parte son acompañantes y el resto son pacientes no programados. El 48% tiene entre 40 y 60 años, de los que siete de cada diez son hombres. En cambio, entre el resto de edades la mayoría de agresiones las cometen mujeres.

El 44% de las agresiones suceden en la Atención Primaria, mientras que un 22% ocurren en el hospital. En los servicios de Urgencias también se registran dos de cada diez. La mayoría (73%) son causadas por discrepancias con la atención.