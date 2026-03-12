El Arnau analiza el impacto de factores ambientales en la salud de los niños

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El hospital Arnau de Vilanova dispone desde hace un año de una unidad de salud medioambiental pediátrica, una consulta pionera que analiza cómo los factores ambientales pueden influir en varias patologías y en el desarrollo de los niños y adolescentes. Está coordinada por la pediatra Paula Sol Ventura y combina asistencia clínica, prevención e investigación para detectar posibles exposiciones ambientales que puedan afectar a la salud. La consulta ofrece recomendaciones prácticas para las familias para reducir exposiciones nocivas, especialmente a sustancias conocidas como disruptores endocrinos. En un año, uno de cada cinco pacientes atendidos presenta una alta exposición a estos disruptores. Atiende especialmente casos de pubertad precoz, alteraciones tiroideas, asma y alergias, patologías en las que la exposición a determinados factores ambientales pueden tener un factor relevante. Los profesionales hacen una entrevista detallada a las familias sobre alimentación, uso de plásticos o productos domésticos, hábitos de consumo y el entorno donde viven los niños. El objetivo es evaluar el grado de exposición a posibles contaminantes y proporcionar orientaciones para reducirlos.

La unidad trabaja de manera coordinada con el Institut de Recerca IRBLleida, la Atención Primaria, la sección de Salud Ambiental del Colegio de Médicos y la Universitat de Lleida (UdL) para potenciar la investigación en esta área. “Es importante generar evidencia científica en este campo a través de estudios multicéntricos”, indica Sol. El jefe de sección de Pediatría del Arnau, Jordi Bosch, subraya que “el medio ambiente está muy presente en nuestra actividad, por eso esta unidad nace con el objetivo de atender consultas e investigar para anticipar el diagnóstico y hacer recomandaciones de salud a la población infantil”.

La atención 24h a ictus, “lo más pronto posible”

El president de la Generalitat, Salvador Illa, afirmó ayer en el Parlament que el Govern se compromete a extender el servicio de atención a ictus graves durante las 24 horas “en el conjunto de Catalunya” y “lo más pronto posible”. Explicó que Salud está trabajando “para dar a conocer el calendario”, que dependerá “de la disponibilidad de profesionales con garantías para poder dar un buen servicio”. Lo dijo en respuesta a una pregunta de la portavoz de los Comuns, Jèssica Albiach.