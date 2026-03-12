Los Mossos decomisan 305 plantas de marihuana en un piso del barrio de Pardinyes de Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Segunda plantación de marihuana desmantelada en poco más de un semana en una vivienda de la ciudad de Lleida. Si el martes de la semana pasada los Mossos destaparon un cultivo en un piso de los Blocs Joan Carles, en la Mariola, ayer tuvo lugar un caso prácticamente idéntico en el Grup Catalunya, en el barrio de Pardinyes. En esta ocasión, agentes de la Unitat d'Investigació (UI) del Segrià, con la colaboración de otras unidades como la de Seguridad Ciudadana, decomisaron un total de 305 plantas, 176 de gran tamaño y el resto, pequeñas. También detuvieron al supuesto responsable del cultivo como presunto autor de los delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, ya que el inmueble tenía la luz pinchada.

El registro en la vivienda, que se hizo con la correspondiente autorización judicial, se practicó sobre las 11.00 horas en un piso del Grup Catalunya, en la calle Comtes d’Urgell. Se efectuó con la presencia del detenido y de su letrado. Además de las 305 plantas de marihuana, los investigadores decomisaron focos, ventiladores, filtros y otro material para el cultivo. Está previsto que el arrestado pase entre hoy y mañana a disposición judicial.

En el operativo de la semana pasada, los Mossos detuvieron al presunto responsable y decomisaron 226 plantas y un kilo de cogollos. Quedó en libertad con cargos.

¿Nueva tendencia?

Estos dos casos son independientes entre sí pero se sospechan que podría tratarse de una nueva tendencia, hacer pequeñas plantaciones en viviendas en lugar de naves. Permiten que los responsables puedan residir en el inmueble pasando inadvertidos, algo que no ocurre con los almacenes, donde hay mayores producciones que requieren una vigilancia y trabajo intensivo y un gran riesgo de ser asaltadas y descubiertas.