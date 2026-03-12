Un millar de menús servidos en Cappont, La Bordeta y Santa Teresina

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los centros de día de La Bordeta, Santa Teresina y Santa Cecília han servido un millar de menús desde que estrenaron su servicio de comedor en enero. El alcalde, Fèlix Larrosa, y el teniente de alcalde Carlos Enjuanes comieron ayer en el centro de La Bordeta y destacaron el buen funcionamiento del servicio, que está dirigido a los mayores de 60 años. El servicio de comedor se ofrece de 13.30 a 15.00 horas y cuesta 8 euros.