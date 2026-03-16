Aprobada la prórroga del servicio de limpieza y basura en Lleida y la adjudicación del nuevo contrato

El pleno de la Paeria aprobó este lunes en sesión extraordinaria la prórroga del servicio de limpieza viaria y recogida de basura desde hoy hasta el 22 de abril y la adjudicación del nuevo contrato, que entrará en vigor al día siguiente, tendrá una duración de 10 años y está valorado en 260 millones de euros, un 60% más que la actual concesión. Recaerá en la Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por Romero Polo-Valoriza, que es la titular de la actual concesionaria, Ilnet.

La prórroga fue aprobada con amplia mayoría, con 22 votos a favor y 5 abstenciones de los concejales de ERC, mientras que la nueva adjudicación prosperó casi por unanimidad, ya que la edil del Comú, Laura Bergés, fue la única que se abstuvo.

La teniente de alcalde de Gestión de la Ciudad, Begoña Iglesias, destacó que han estado dos años preparando la nueva concesión, que prevé aumentar de 210 a 300 los trabajadores y doblar el número de vehículos hasta los 120. También incrementarán los equipos de limpieza con agua a presión, crearán 3 equipos de limpieza para actuaciones inmediatas y un servicio específico de limpieza de aceras y alcorques. “Los ciudadanos notarán la mejora”, aseguró.

La portavoz del PP, Ana Florista, remarcó que “en limpieza los ciudadanos no quieren explicaciones, sino resultados” y admitió el “importante incremento” económico que prevé el nuevo contrato. Por ello, reclamó “más seguimiento, control y eficacia” a la nueva concesionaria, así como sancionar a los ciudadanos incívicos.

Por su parte, el portavoz adjunto de ERC, Juanjo Falcó, detalló que votarían a favor de la nueva adjudicación, pero no de la prórroga de la actual concesión. “Ya dijimos en su día que jurídicamente no podemos votar a favor de la prórroga, realmente se puede exigir la ejecución forzosa que la ley y el propio contrato contemplan”, dijo Falcó. En respuesta, Iglesias le dijo que los servicios jurídicos de la Paeria han avalado la prórroga.

La portavoz de Junts, Violant Cervera, recordó que su grupo planteó 5 mejoras para el nuevo contrato: más control a la empresa adjudicataria, mejorar el reciclaje e implantar contenedores que se abran con llave o chip, mejorar la limpieza de espacios emblemáticos, poner cámaras para acabar con el turismo de basuras y minimizar los ruidos. “Nos merecemos una ciudad más limpia, ordenada y digna”, añadió.

Su homóloga de Vox, Gloria Rico, dijo que votarán a favor “por responsabilidad” tanto de la prórroga como de la nueva adjudicación y que “la seguridad y la limpieza son prioritarios para nosotros”.

Por último, Bergés justificó su abstención a la nueva adjudicación porque “había margen para que el incremento de costes no fuera tan elevado” y que debería prever más medidas para aumentar los niveles de reciclaje. El pleno también aprobó la nueva relación de puestos de trabajo de la Paeria de este año con los votos a favor de PSC y Junts (14), el “no” de Vox (2) y la abstención del resto (11).