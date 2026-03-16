La Paeria de Lleida aprueba la prórroga de la recogida de basura y la adjudicación del nuevo contrato

El pleno extraordinario de la Paeria de Lleida ha aprobado este lunes la prórroga desde mañana martes de la concesión del servicio de limpieza vial y recogida de basura, que gestiona Ilnet. Lo ha hecho con los votos 22 a favor de PSC, Junts, Vox y Comú y la abstención de los cinco concejales de ERC. Además, la sesión ha servido para dar luz verde también a la adjudicación del nuevo contrato de concesión, que entrará en vigor a partir del 23 de abril. El nuevo contrato de recogida de basura se ha aprobado con 26 votos a favor y la abstención del Comú.

En el debate, la teniente de alcalde de Urbanismo, Begoña Iglesias, ha destacado que el nuevo contrato incrementa el presupuesto actual en más de un 50%, hasta 260 millones de euros en diez años. Además, se pasará de 210 a 300 trabajadores, se doblará el número de vehículos, se aumentará el número de contenedores –que tendrán chip– y habrá brigadas de acción inmediata, entre otros.

Por su parte, desde de ERC, han defendido su abstención en la aprobación de la prórroga de la concesión diciendo que el actual contrato ya prevé la ejecución forzosa del servicio. En el caso del nuevo contrato sí han votado a favor.

Por el contrario, desde el Comú se han abstenido en la votación del nuevo contrato porque consideran que no mejora la recogida selectiva. El resto de grupos confían en que la concesión a la nueva UTE formada por Romero Polo-Valoriza mejore la limpieza en la ciudad, aunque habrá que "fiscalizarla".