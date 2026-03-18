Aumentan los controles en el Centre Històric de Lleida

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Este miércoles en la reunión de mandos de la Guardia Urbana se ha acordado que se doblarán los controles de seguridad en el Centre Històric de Lleida, zona donde el último año se han hecho más intervenciones según la Paeria.

La Guardia Urbana de Lleida y los Mossos d'Esquadra harán refuerzos por las mañanas y las tardes, sobre todo en las zonas donde hay más concentraciones de personas e incidencias, como serían los alrededores de la calle Veguer de Carcassona y la plaza Josep Solans.