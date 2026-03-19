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Asamblea general de la Associació d’Abastaments d’Aigua en Lleida
La Associació d'Abastaments d'Aigua (AAA) celebró ayer su asamblea general ordinaria para definir sus líneas de actuación de este año. La reunión se celebró en la depuradora de Lleida y se acordó crear jornadas sectoriales y desarrollar el programa de acreditaciones profesionales para los trabajadores de empresas asociadas para “consolidar el conocimiento técnico, mejorar su calificación profesional y difundir las buenas prácticas”.