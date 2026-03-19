Asamblea general de la Associació d’Abastaments d’Aigua en Lleida

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La Associació d'Abastaments d'Aigua (AAA) celebró ayer su asamblea general ordinaria para definir sus líneas de actuación de este año. La reunión se celebró en la depuradora de Lleida y se acordó crear jornadas sectoriales y desarrollar el programa de acreditaciones profesionales para los trabajadores de empresas asociadas para “consolidar el conocimiento técnico, mejorar su calificación profesional y difundir las buenas prácticas”.