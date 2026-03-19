Detenido un hombre en Lleida como presunto autor de un robo con violencia en una gasolinera el 8 de marzo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un hombre de 28 años ha sido detenido como presunto autor de un atraco con violencia en una gasolinera de Lleida. El robo pasó el 8 de marzo, pero el autor huyó. Según los Mossos d'Esquadra, han comprobado que el detenido es un delincuente con numerosos antecedentes.

El 8 de marzo

El domingo de los hechos, el hombre habría asaltado violentamente la gasolinera de la calle Miguel Hernández de Lleida hacia las 10 de la mañana. Después de amenazar a la dependienta y cometer el robo, huyó con un turismo.

Los Mossos d'Esquadra desmontaron el dispositivo Jaula, cerrando las vías de escapatoria por donde podría pasar el autor de los hechos. La búsqueda no resultó y la Unitat de Investigació del ABP del Segrià se hizo cargo. Al identificarlo como presunto autor, confirmaron que el hombre tenía una treintena de antecedentes.

La detención

La madrugada de este jueves, los agentes han entrado en el domicilio de la calle Mossèn Salvador de la capital del Segrià y se ha detenido al presunto autor, que mañana pasará a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Lleida. La investigación continúa abierta para descartar la implicación del detenido con otros hechos delictivos.