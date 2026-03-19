La Guardia Civil de Lleida incorpora una unidad móvil de inspección de armas que se desplazará por el territorio

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Lleida estrena una nueva unidad móvil de inspección de armas para atender los trámites que tienen que hacer los propietarios de licencias de armas en la demarcación, sobre todo por temas de caducidad de los permisos o transferencias entre particulares. Hasta ahora, este servicio se ofrecía de forma presencial y, después de Semana Santa, está previsto que también se desplace una vez al mes, según ha indicado este jueves el subdelegado del gobierno español, José Crespín, durante una visita a la comandancia. El instituto armado gestionó el año pasado unas 1.400 citas en la provincia, donde hay cerca de 20.000 licencias de armas en activo. Es un número que se mantiene estable, sobre todo con respecto a la caza, pero cada vez hay más tipo deportivo.

Crespín ha explicado que el nuevo servicio permitirá "ganar en servicio y en proximidad", y que los próximos días se establecerán los puntos de la demarcación donde se desplazará la unidad móvil de acuerdo con dos variables: la distancia respecto de la intervención de armas de la comandancia y el volumen de armas censadas en la zona.

Uno de los primeros lugares donde podría desplazarse la unidad móvil es la ciudad de Mollerussa, por el elevado número de licencias que hay en torno a la capital del Pla d'Urgell, y también a las Garrigues, según ha apuntado el teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Lleida, José Antonio Ángel Gonzalo.

La furgoneta que acoge la unidad móvil de inspección de armas necesita una toma de corriente, por lo cual habrá que establecer la ubicación con los ayuntamientos afectados. Además, Gonzalo ha detallado que los trámites más habituales van relacionados al pago de una tasa que hay que abonar en el banco, por lo cual las poblaciones donde irán tendrían que disponer de entidad bancaria.

El agente José Francisco, responsable de la intervención de armas de la Guardia Civil de Lleida, ha destacado que con este servicio quieren facilitar las cosas a los ciudadanos que no puedan desplazarse físicamente a sus instalaciones. Por este motivo, podrán concertar una cita previa a través de una web o por teléfono.