La UdL presenta la remodelación de su grado de Geografía

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La Universitat de Lleida (UdL) presenta desde ayer y hasta el domingo en el Saló del Ensenyament de Barcelona sus principales novedades para el próximo curso: el nuevo grado de Geografía y Retos Globales, que sustituirá progresivamente al actual de Geografía y pasará de 20 a 30 plazas de primero; así como la reverificación del máster interuniversitario de Protección Integrada de Cultivos, que incorpora la sanidad vegetal para dar respuesta a la demanda de especialistas en este ámbito con un enfoque sostenible. Asimismo, se presenta el máster interuniversitario de Marketing y Emprendimiento Alimentario del Campus Iberus, coordinado por la Universidad de La Rioja.

La rectora, Maria Àngels Balsells, la presidenta del consejo social, Carmina Chia, y el vicerrector de Estudiantado, Lluís Coll, asistieron ayer a la inauguración del certamen.

La nueva formulación de Geografía busca “adaptar la disciplina a los grandes desafíos del siglo XXI como el cambio climático, la dinámica demográfica, la sostenibilidad urbana, los desequilibrios territoriales o las tensiones geopolíticas”, explicó su coordinadora, la catedrática Pilar Alonso. Mantendrá el formato de 240 créditos distribuidos en cuatro cursos.