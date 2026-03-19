Manifestación masiva de docentes en Lleida para reclamar más recursos

La ciudad de Lleida vivió ayer una nueva manifestación masiva de docentes para reclamar mejoras salariales y laborales, convocados por USTEC-STEs, CGT, Aspepc-Sps y la Intersindical, que rechazan el acuerdo de CCOO y UGT con Educación. Cifran el seguimiento de la huelga en el 70% y el departamento lo rebaja al 32,13%.

Miles de docentes, personal laboral, familias con niños y alumnos inundaron ayer las calles de la ciudad de Lleida, la mayoría vestidos de amarillo, para reclamar mejoras salariales y laborales, en la tercera jornada seguida de movilizaciones en Catalunya, que ayer se centró en la demarcación de Lleida y la Catalunya Central. Tres mil manifestantes, según la Guardia Urbana, seis mil según los sindicatos convocantes (USTEC-STEs, CGT, Aspepc-Sps y la Intersindical), partieron de la plaza Ricard Viñes portando pancartas, haciendo sonar silbatos y coreando consignas como Niubó, què passa, tu sí que cobres massa, Amunt els salaris i avall les ràtios o No és un acord, és una traïció, en referencia al pacto de CCOO y UGT con Educación, que prevé un aumento del complemento salarial de los docentes de hasta 3.000 euros en 2029.

La portavoz de USTEC, Rosa Aguilà, considera que “es un error histórico que no da respuesta a la reivindicación principal, la recuperación del poder adquisitivo”. “No pedimos un aumento de sueldo, sino recuperar el poder adquisitivo perdido, del 25%. Entre 2009 y 2025 hemos perdido lo equivalente a haber trabajado dos años gratis. Es un escándalo que nos dén un aumento del 8%, que supone un 1,94% anual, y es una vergüenza que pagen 50 euros por las salidas escolares, a repartir entre los docentes que van”, subrayó. En este sentido, ya son 21 los centros de Lleida que se han sumado al manifiesto para suprimir estas salidas y el último en adherirse ha sido el instituto Canigó de Almacelles.

USTEC cifró en entre el 65% y el 70% el seguimiento de la huelga en los centros de Lleida y en el 30% en los del Alt Pirineu i Aran, “porque hay menos personal y en las escuelas rurales los servicios mínimos son abusivos”. Educación, por su parte, solo dió una cifra global, el 32,13%. Según información recabada por este diario, por ejemplo en el Frederic Godàs hizo huelga el 75% de los maestros. En el Magí Morera hubo solo servicios mínimos, en el Minerva secundaron el paro el 60% de docentes y en el Valldeflors de Tremp, el 65%. En Secundaria, sobre el 55% en el Guindàvols, un 53% en el Joan Oró, un 51% en el Ronda y un 40% en el Torre Vicens y en el Caparrella. En el Màrius Torres, siguieron el paro 15 de 73 profesores; en el Josep Lladonosa, unos 30 de 70; y en el Manuel de Montsuar, un 70% del profesorado y un 95% del alumnado. En otros centros, indicaron que la participación fue más baja porque los docentes se ‘reservan’ para la manifestación de mañana en Barcelona.

Marcha de protesta y comida reivindicativa en La Seu d’Urgell

En las comarcas del Pirineo también hubo marchas de protesta. En la Seu d’Urgell, después de cortar la carretera N-260, los docentes se manifestaron por las calles más céntricas y acabaron con un comida reivindicativa en la plaza de Les Monges, informa Cynthia Sans. Asimismo, hubo movilizaciones en Es Bòrdes, también cortando carreteras. De hecho, la jornada comenzó en la ciudad de Lleida también con un corte en la A-2 y una marcha lenta de vehículos (más información en página 4). Asimismo, en la Catalunya Central, servicio territorial al que pertenece la comarca leridana del Solsonès, hubo manifestación multitudinaria en Manresa.