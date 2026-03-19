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Metges de Catalunya cifra el seguimiento de la huelga de facultativos en Lleida en el 50% en el Arnau y en el 25% en la atención primaria

El departamento de Salud rebaja el paro al 5,3% en el conjunto de Catalunya

Un moment de la concentració a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Un moment de la concentració a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.Sònia Espin

Lluís Serrano
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El Departamento de Salud de la Generalitat ha cifrado en un 5,3% el seguimiento de la huelga de los facultativos de los centros del Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Catalunya (SISCAT) por la mañana, según datos provisionales. En cambio, Metges de Catalunya, sindicato convocante del paro, lo ha elevado al 31%.

En Lleida, según el sindicato, el seguimiento de la huelga es del 25% en la atención primaria y del 50% en el hospital Arnau de Vilanova, donde se han cancelado operaciones y visitas.

Por ámbitos asistenciales, en el conjunto de Catalunya han secundado el paro el 39% de los facultativos a la atención primaria y el 26% en la hospitalaria. Metges de Catalunya ha llamado el colectivo a la huelga el jueves y viernes, octavo y noveno paro desde octubre, para reclamar un convenio propio y mejoras laborales.

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