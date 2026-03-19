La nueva estación de autobuses ya está casi operativa: nuevas compañías, fechas claves y paradas en Lleida

La nueva estación de autobuses de Lleida ya se encuentra casi opertaiva. A principios de esta semana se incorporaron Autocars Morell, Autocars Sàlvia, Marfina Bus, Hife y Eix Bus, mientras que ayer lo hizo Monbus.

Hasta ahora estas operadoras hacían los trayectos utilizando como base el apeadero de la calle Saracíbar, pero ahora se han añadido a Alsa, Solé Seró y Autocars del Pla, las tres empresas con las cuales se estrenó la terminal el 2 de marzo.

Nuevas paradas

Paralelamente, la Autoridad Territorial de la Movilidad (ATM) de Lleida informa en su página web de que varias expediciones de Alsa-Alsina Graells efectúan parada urbana al número 3 de la avenida del Estudi General, al lado del campus de Cappont. Una reclamación que hicieron muchos estudiantes al quejarse de la distancia de la zona universitaria de la nueva terminal.

Les líneas que paran son las que conectan Lleida con Menàrguens, Agramunt-Cervera, Miralcamp, les Borges Blanques, Bovera, Almatret, la Fragua de Moles y la Pasarela-València d'Àneu. Por otra parte, la línea en Barbens y la de Juncosa hacen parada en el número 2 de la avenida Alacant y a la avenida Madrid a la altura de Cavallers, respectivamente.

Les claves

Operadoras de inicio. La nueva estación de autobuses se inauguró el 28 de febrero y empezó a funcionar el 2 de marzo con tres operadoras: Alsa-Alsina Graells, Solé i Seró y Autocars del Pla. El resto seguían prestando servicio desde el apeadero de Saracíbar.

Nuevas incorporaciones. Esta semana se han trasladado a la nueva terminal Autocares Morell, Autocares Sàlvia, Marfina Bus, Hife, Eix Bus y Monbus.

Futuros traslados. El departamento de Territorio prevé que a partir del 7 de abril se trasladen a la nueva estación las compañías restantes del apeadero, que son Miguel Gamón, Empresa Lax, Avanza y las operadoras internacionales.