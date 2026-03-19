Una operadora de autobuses efectúa una parada urbana en el campus de Cappont en respuesta a quejas de estudiantes

La Autoridad Territorial de la Movilidad (ATM) de Lleida informa en su página web de que varias expediciones de Alsa-Alsina Graells efectúan parada urbana al número 3 de la avenida del Estudio General, al lado del campus de Cappont. Una reclamación que hicieron muchos estudiantes al quejarse de la distancia de la zona universitaria de la nueva terminal.

Les líneas que paran son las que conectan Lleida con Menàrguens, Agramunt-Cervera, Miralcamp, les Borges Blanques, Bovera, Almatret, la Fragua de Moles y la Pasarela-València d'Àneu. Por otra parte, la línea en Barbens y la de Juncosa hacen parada en el número 2 de la avenida Alacant y a la avenida Madrid a la altura de Cavallers, respectivamente.