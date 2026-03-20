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Educación cifra en un 15,28% el seguimiento de la huelga a las 9.30 horas

Este viernes la convocatoria del paro del sector educativo es para toda Catalunya

Profesores del instituto Ribera de Sió de Agramunt, este viernes por la mañana antes de salir hacia Barcelona.

Profesores del instituto Ribera de Sió de Agramunt, este viernes por la mañana antes de salir hacia Barcelona.

Lluís Serrano
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El Departamento de Educación ha cifrado en un 15,28% el seguimiento de la huelga a las 9.30 horas, con datos facilitados por el 37,52% de los centros. Este viernes la convocatoria es para toda Catalunya, después de cuatro días de paros territorializados. En este sentido, están llamados a la huelga el personal docente funcionario, el funcionario interino, el funcionario en prácticas y laboral, incluyendo al laboral docente, el de atención educativa y el de administración y servicios. También están convocados el personal de ocio educativo, el de jardines de infancia de gestión indirecta y centros de otras titularidades, sobre los que la conselleria no tiene datos.

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