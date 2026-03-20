Educación cifra en un 15,28% el seguimiento de la huelga a las 9.30 horas

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El Departamento de Educación ha cifrado en un 15,28% el seguimiento de la huelga a las 9.30 horas, con datos facilitados por el 37,52% de los centros. Este viernes la convocatoria es para toda Catalunya, después de cuatro días de paros territorializados. En este sentido, están llamados a la huelga el personal docente funcionario, el funcionario interino, el funcionario en prácticas y laboral, incluyendo al laboral docente, el de atención educativa y el de administración y servicios. También están convocados el personal de ocio educativo, el de jardines de infancia de gestión indirecta y centros de otras titularidades, sobre los que la conselleria no tiene datos.