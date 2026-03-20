Los docentes cortan con columnas la Meridiana, la Gran Vía y la Diagonal de Barcelona

Publicado por redacción / Agèncias Creado: Actualizado:

Los docentes marchan este viernes por la mañana en varias columnas por Barcelona para agruparse a la plaza Tetuan, desde donde está previsto que empiece la manifestación unitaria con motivo del quinto y último día de huelga del colectivo. Una de las marchas ha empezado en la zona de Fabra i Puig, en la Meridiana, poco antes de las diez de la mañana, con centenares de participantes. En la Gran Vía, los docentes se han reunido en la Ciudad de la Justicia, por el lado sur de la vía, y han empezado a caminar hacia las diez. En la misma vía, está prevista otra marcha por el lado norte, desde la Rambla Prim. La última columna partirá de la plaza Francesc Macià, donde se han concentrado centenares de docentes y donde la Guardia Urbana ha cortado preventivamente la Diagonal.

Tres de los sindicatos convocantes de las vagas docentes de esta semana, USTEC- STEs, CGT y Aspepc-Scs, han contratado ocho autocares para desplazarse este viernes hasta Barcelona para participar en la manifestación de personal educativo de toda Catalunya para reclamar mejoras salariales y laborales. Desde la ciudad de Lleida partirán cinco de la explanada del Camp d'Esports y uno desde el Barris Nord, que paran también en Mollerussa, Tàrrega, Cervera e Igualada. De las comarcas del Pirineo saldrán dos autocares, uno de la Seu de Urgell y otro de la Pobla de Segur, que tendrá paradas en Tremp y Balaguer. Además, los sindicatos esperan muchos desplazamientos de profesorado en coches particulares.

Profesores del instituto Ribera de Sió de Agramunt, este viernes por la mañana antes de salir hacia Barcelona.

Este viernes están llamados a la huelga los docentes de todo Catalunya, tanto de la pública como de la concertada, así como personal de atención educativa, de administración y servicios y del ocio educativo. De lunes a jueves se han hecho huelgas por territorios.

La convocatoria la hacen USTEC·STEs, Professors de Secundària, la CGT y la Intersindical, para reclamar mejoras laborales y salariales más allá del pacto alcanzado entre el Govern y CCOO y UGT. En concreto, piden un incremento de más del 30% del complemento específico en cuatro años –unos 200 euros– que ha planteado la administración. Exigen también reducir más las ratios, más recursos para la inclusiva, más personal a los centros y reducir la burocracia.

El acuerdo que sí que firmaron CCOO y UGT el pasado 16 de marzo contempla una rebaja "progresiva" de las ratios y casi 300 millones de euros más para la escuela inclusiva, según detalló el Departamento de Educación. Además, se incorpora el cobro de 50 euros por pernoctación. En paralelo, se alcanzó un acuerdo para que el Personal de Atención Educativa (PAE) tenga un complemento salarial, que va de los 290 euros a los ayudantes de cocina y limpiadoras a los 473 para los técnicos de educación infantil rural.

Para los sindicatos convocantes de la huelga, este acuerdo es insuficiente y exigen al Govern que vuelva a la negociación, pero sólo en el marco del comité de huelga y no de la mesa sectorial, donde también están CCOO y UGT.