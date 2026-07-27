Tres detenciones por maltratos en Lleida

Publicado por Alba Mateu Barrufet Creado: Actualizado:

El sábado 25 de julio, la Guardia Urbana de Lleida habría efectuado tres detenciones por maltratos en el ámbito del hogar. Los presuntos autores son todos hombres, uno de 26 años, otro de 27 y uno de 46 años.

La primera detención fue al hombre más joven a las 2:08 de la madrugada en la calle Bonaire de Lleida y la segunda, la del hombre de 27 años, se efectuó a las 6:40 de la mañana en la plaza de Mossèn Jacint Verdaguer. Los dos habrían maltratado a sus respectivas parejas.

La última detención también fue por acoso. Los agentes detuvieron a las 21:09 de la noche al hombre de 46 años, en la calle de Ivars d'Urgell. Este último habría estado asediando a su expareja, quien habría agredido en alguna ocasión.