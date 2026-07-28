El Comité de Ética descarta que Vox vulnerara el código con discursos de odio

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, lleva ante la Fiscalía la líder de Vox de Lleida miedo incitar a la xenofobia

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El grupo municipal de Vox celebró ayer la resolución favorable del Comité Especial de Ética y Buen Gobierno del ayuntamiento que descartaba que el grupo hubiera vulnerado el código ético.

El gobierno municipal llevó el grupo a este ente al considerar que había pronunciado discursos de odio en sus intervenciones en los plenos. Sin embargo, la resolución concluye que la actuación analizada se ajustaba a los principios éticos, de transparencia y de buena gestión.