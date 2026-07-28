Niubó sugiere que las pruebas PISA no son válidas por una “confusión” de los centros

Publicado por Redacció Lleida Creado: Actualizado:

La consellera de Educación, Esther Niubó, compareció ayer en el Parlament para dar explicaciones en el error en la selección de alumnos que hicieron las pruebas PISA, un fallo que comportará que los resultados no sean comparables con los de otros años ni con otros países hasta septiembre de 2029. En su intervención, dijo que la principal hipótesis que sondean para explicarlo fue que coincidieran las pruebas PISA con las de cuarto de ESO. Apuntó a una supuesta “confusión” de los centros educativos, aunque después matizó que “en ningún caso” les atribuía la responsabilidad del error.

Concretamente, Niubó señaló que el 23,2% de los alumnos exentos de participar en las pruebas PISA es similar al porcentaje de estudiantes que no participaron en las pruebas de final de la ESO en 2025. Estas últimas se llevaron a cabo los días 10 y 11 de mayo, y las de PISA del 31 de marzo al 16 de mayo. “La similitud de los porcentajes, unido al hecho que se trataba de los mismos centros, permite plantear que se podría haber generado confusión en los centros sobre los criterios que se debían usar, trasladando a las pruebas PISA criterios de exención propias de las pruebas de final de etapa catalanas”, planteó Niubó, que remarcó que se trata de “una hipótesis”.

Cabe recordar que en las pruebas PISA de este año quedaron exentas de hacerlas 591 alumnos, que son el 23,2% de la muestra total, que era de 2.545. Un porcentaje muy por encima del 5% que recomienda la OCDE. En cambio, para las pruebas de cuarto de la ESO están exentos todos los alumnos con necesidades educativas especiales o con un nivel insuficiente de lengua, cuyo porcentaje ronda aproximadamente el 23%.

La titular de Educación remarcó que la investigación no ha terminado. Sin embargo, aseguró que, “si hay responsabilidades, estas se depurarán a fondo, pueden estar seguros que tomaremos nota, como hemos hecho en otras ocasiones”. En cuanto al futuro de las pruebas PISA, Niubó señaló que los datos recopilados en Catalunya “formarán parte del informe estatal, pero aparecerán con una advertencia metodológica sobre las limitaciones de la muestra”. Por su parte, la OCDE dijo que no publicará los resultados de Catalunya porque considera que la muestra “no es representativa”.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, dijo ayer desde Vietnam que “no se trata de colgar la llufa a nadie” por el error, sino aclarar lo ocurrido “para que no vuelva a suceder”. Por otro lado, toda la oposición pidió la dimisión de Niubó tanto por este error como por el hecho de que, aseguran, el departamento tenía conocimiento de este desde marzo. A su vez, los sindicatos USTEC y CGT exigieron al Govern romper vínculos con “organismos neoliberales” como la OCDE “para marcar el rumbo de la educación en Catalunya” y que “se siente con la comunidad docente”.