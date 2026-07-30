El puerta a puerta se extenderá a todos los polígonos de la ciudad de Lleida

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El sistema de recogida de basuras puerta a puerta se extenderá a todos los polígonos industriales de la ciudad de Lleida, donde se retirarán todos los contenedores para evitar el “turismo de basura” que deja imágenes como la adjunta en este artículo. La teniente de alcalde Begoña Iglesias explicó que la Paeria dará contenedores pequeños con ruedas a las empresas, y que el puerta a puerta no se aplicará en el área comercial de la Creu del Batlle.