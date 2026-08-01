Quejas de una paciente por el trato recibido en el hospital Arnau de Vilanova

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Una paciente oncológica denunció ayer a este diario el trato recibido en el hospital Arnau. Según declaró, acudió a la Unidad de Mama con un dolor intenso, siguiendo las indicaciones de su cirujano. Cuando llegó al centro, dijo que una enfermera la ignoró y le preguntó qué quería y qué hacía otra vez allí. “me sorprendió el mal trato”, indicó, y aseguró no ser la única paciente afectada. Al presentar la reclamación, señaló que fue atendida por una empleada próxima a la enfermera implicada, que “puso en duda mi versión de los hechos”. Se fue sin formalizar la queja.