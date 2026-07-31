Más piscinas cerradas por excrementos en el agua en plena ola de calor: ayer Mollerussa, hoy Tàrrega
La instalación municipal ha activado el protocolo de limpieza y desinfección para garantizar la salud pública de los usuarios
Mollerussa y Tàrrega cerraron sus piscinas grandes por heces en el agua, lo que obligó a desalojar a los bañistas y a activar el protocolo sanitario de limpieza y desinfección. En el caso de la capital del Pla d’Urgell se detectaron el miércoles por la tarde y ayer reabrió. La piscina pequeña y el solarium funcionaron con normalidad. En Tàrrega, se detectaron ayer por la tarde y la previsión es que pueda reabrir hoy viernes. Como medida para mantener el refugio climático, se mantuvo abierta la zona de césped con sombra, duchas y piscina pequeña. Desde ambos consistorios hicieron un llamamiento al civismo y a la responsabilidad para evitar tener que interrumpir este servicio público.
Llamada al civismo de los usuarios
Desde el consistorio han querido hacer un llamamiento a la responsabilidad y al civismo de todos los usuarios de las instalaciones acuáticas. Las autoridades municipales han subrayado que "situaciones como esta afectan al conjunto de las personas usuarias y obligan a interrumpir un servicio público".
El cierre temporal de la piscina grande supone una interrupción del servicio público en plena ola de calor en la que el llano de Lleida podría alcanzar los 40 grados.
Más excrementos en piscinas de Lleida
Este es el enésimo caso de piscinas que tienen que cerrar por excrementos al agua. Bellpuig ha tenido que cerrar hasta tres veces las piscinas, e incluso tuvo que cambiar las normas de acceso. También Tàrrega ha tenido que cerrarlas, los barrios de Pardinyes y Balàfia. También ha llegado a la Seu d'Urgell.
Sociedad
Tàrrega cierra la piscina grande por la presencia de heces en el agua
Laia Pedrós