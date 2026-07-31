Más piscinas cerradas por excrementos en el agua en plena ola de calor: ayer Mollerussa, hoy Tàrrega

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Mollerussa y Tàrrega cerraron sus piscinas grandes por heces en el agua, lo que obligó a desalojar a los bañistas y a activar el protocolo sanitario de limpieza y desinfección. En el caso de la capital del Pla d’Urgell se detectaron el miércoles por la tarde y ayer reabrió. La piscina pequeña y el solarium funcionaron con normalidad. En Tàrrega, se detectaron ayer por la tarde y la previsión es que pueda reabrir hoy viernes. Como medida para mantener el refugio climático, se mantuvo abierta la zona de césped con sombra, duchas y piscina pequeña. Desde ambos consistorios hicieron un llamamiento al civismo y a la responsabilidad para evitar tener que interrumpir este servicio público.

Llamada al civismo de los usuarios

Desde el consistorio han querido hacer un llamamiento a la responsabilidad y al civismo de todos los usuarios de las instalaciones acuáticas. Las autoridades municipales han subrayado que "situaciones como esta afectan al conjunto de las personas usuarias y obligan a interrumpir un servicio público".

El cierre temporal de la piscina grande supone una interrupción del servicio público en plena ola de calor en la que el llano de Lleida podría alcanzar los 40 grados.

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