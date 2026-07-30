El jugador nacido en Lleida, formado en el Real Madrid y que acaba de fichar la Lazio de Gatusso

Bruno Galassi se ha convertido oficialmente en el nuevo refuerzo de la SS Lazio, equipo dirigido por Gennaro Gattuso en la Serie A italiana. El mediocampista de 19 años, formado en las categorías inferiores del Real Madrid, llega al conjunto romano en una operación valorada en 4 millones de euros por el 50% de sus derechos económicos. El acuerdo contempla que el Real Madrid conserva la mitad restante del pase para una futura venta, según confirmó el diario AS.

Nacido en Lleida el 7 de febrero de 2007, Galassi cuenta con doble nacionalidad española y argentina debido a sus raíces familiares en San Genaro, localidad de la provincia de Santa Fe. Sus padres argentinos emigraron a España en 2001, seis años antes de su nacimiento. El jugador llegó al Real Madrid en 2023 tras un breve paso por el Getafe y se consolidó rápidamente como una de las figuras más prometedoras del Juvenil A merengue, participando en torneos como la UEFA Youth League.

La Lazio anunció oficialmente la incorporación mediante un comunicado institucional: "La SS Lazio se complace en anunciar el fichaje definitivo de Bruno Galassi procedente del Real Madrid Club de Fútbol. Como parte del acuerdo, el club español conservará un porcentaje de cualquier futura venta".

Despedida del Real Madrid y nuevo proyecto

El pasado 7 de julio, Galassi había avanzado su salida del conjunto blanco mediante un mensaje en redes sociales, aunque sin revelar entonces su destino. "Nunca es fácil encontrar las palabras para despedirse. Después de tres años, ha llegado el momento de cerrar una etapa que ha significado muchísimo para mí. Me voy con el corazón lleno de recuerdos, de aprendizajes y de momentos que voy a llevar conmigo para siempre. Gracias a todas las personas que han formado parte de este camino. Y, sobre todo, gracias a mis compañeros, que ya son amigos. Me voy orgulloso de haber formado parte de esta casa y con la ilusión de empezar un nuevo reto. Gracias por todo, Real Madrid", escribió.

Una vez oficializado su fichaje por la Lazio, el futbolista expresó en Instagram: "Infinitamente feliz por empezar este nuevo proyecto. Gracias a mi familia y a las personas que forman parte de mi equipo. Con ganas de trabajar, crecer y darlo todo por este club. Que vengan cosas buenas".

Características y proyección deportiva

Con 1,84 metros de estatura, Galassi se desempeña principalmente como mediocentro, aunque también puede actuar como pivote defensivo o defensa central. Esta versatilidad táctica amplía las opciones de Gennaro Gattuso, quien busca fortalecer el recambio generacional en el mediocampo del conjunto laziale. El jugador es diestro y está representado por AIS Group.

Durante la temporada 2025/26, Galassi disputó 11 encuentros con el Real Madrid C en Segunda Federación y la promoción de permanencia, sumando 537 minutos de juego, un gol y una asistencia. También participó en dos partidos de la UEFA Youth League (71 minutos) y uno de la Premier League International Cup U21 (6 minutos).

Contrato y valor de mercado

El mediocampista ha firmado un contrato con la Lazio hasta el 30 de junio de 2029, con opción de extensión por una temporada adicional por parte del club. Su valor de mercado actual se sitúa en 100.000 euros, según Transfermarkt, cifra que se mantiene desde marzo de 2026.

La operación representa el primer gran contrato profesional de Galassi, quien se incorpora directamente al primer equipo de la Lazio. El conjunto romano, que iniciará la temporada 2026/27 el 16 de agosto en la primera ronda de la Copa Italia ante el Mantova, depositará su confianza en el joven talento español-argentino.

Seguimiento de las selecciones

Al contar con ciudadanía española y argentina, Galassi figura en los registros de seguimiento del Departamento de Scouting de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Europa. Paralelamente, la Real Federación Española de Fútbol también observa su evolución deportiva en la Serie A italiana.