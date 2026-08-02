El parking de Cappont de la UdL se mantendrá gratis y de libre acceso

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El parking del campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL), que será asfaltado y contará con 398 plazas delimitadas, “en principio no será exclusivo para la comunidad universitaria”, sino que continuará siendo de libre acceso y se mantendrá gratuito como hasta ahora, según afirmó el vicerrectorado de Campus Sostenibles. La UdL descarta así, por el momento, reservarlo para uso exclusivo de estudiantes y profesores, como había planteado anteriormente. La universidad licitó las obras a finales de junio, con un presupuesto de 1.272.347 euros, y recibió seis ofertas. El pasado martes propuso adjudicar el contrato a Romà Infraestructures i Serveis, que obtuvo la mejor puntuación en el concurso (un pleno de 100 puntos sobre 100), con la condición de cumplir un requerimiento de documentación.

El asfaltado del parking es necesario dado su mal estado, ya que la explanada actual cuenta con varios socavones de gran tamaño en los accesos que se encharcan cuando llueve. Asimismo, el hecho de no disponer de plazas marcadas causa que a menudo se formen tapones de coches estacionados, que no pueden salir al quedar bloqueados por otros vehículos.

El parking tendrá 323 plazas para automóviles y 75 para motocicletas. Se reservarán 10 para personas con movilidad reducida, y otras 8 se destinarán a la carga de vehículos eléctricos. Se instalarán pavimentos con un sistema de drenaje de las aguas pluviales, así como arbolado que mitigue el efecto multiplicador del calor sobre el alquitrán, conocido como “isla de calor”. No obstante, la zona más próxima a la calle Pere de Cabrera solo será asfaltada y pintada con plazas, ya que es edificable.

Servicios mínimos

Por otra parte, la UdL cierra sus instalaciones al público desde el próximo martes y hasta el 24 de agosto. Todos los edificios tendrán el acceso limitado al personal universitario y se cerrarán todas las bibliotecas y salas de estudio, siguiendo el plan de ahorro energético con el que se espera ahorrar unos 80.000 euros. Mientras tanto, los edificios con instalaciones de investigación mantendrán parcialmente su actividad.