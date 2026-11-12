Al menos quince trenes cancelados en Lleida al incumplirse de nuevo los servicios mínimos

Al menos una decena de trenes con salida o llegada en Lleida se cancelaron a lo largo de la mañana de ayer por la huelga general, por lo que, por segundo día consecutivo, el sistema ferroviario no cumplió con los servicios mínimos, que en esta ocasión eran del 25% en las horas punta de la mañana. La mitad de los trenes cancelados correspondieron a la línea de alta velocidad y el resto a las de Rodalies de la costa (R13 y R14) y la de Manresa (RL3 y RL4). Fuentes de Renfe indicaron que esta situación se dio en toda Catalunya, y lo atribuyeron a que parte de los maquinistas no pudieron presentarse en sus puestos a tiempo para conducir los trenes, al encontrar cortes en las carreteras. En cambio, sí que se cumplieron los servicios mínimos en la línea de La Pobla, según informó Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). No obstante, la primera circulación del día entre Lleida y La Pobla sufrió un retraso de 17 minutos al detectarse objetos sobre las vías.

Ante esta situación, los usuarios buscaron medios de transporte alternativos, tal como recomendó Renfe, por lo que el interior de la estación de Lleida quedó prácticamente vacío cuando se dieron por terminados los servicios mínimos, a las 9.30 horas. No obstante, el hecho de que la plaza de la estación fuera punto de reunión de un piquete informativo hizo extremar las medidas de seguridad. Una vez reunidos, no obstante, los huelguistas marcharon hacia el Eix Comercial.

Los servicios mínimos volvieron a incumplirse a partir de las 16.30 horas, cuando debían volver a circular uno de cada cuatro trenes respecto a un día normal. En Lleida se canceló uno de la RL3 hacia Cervera que tenía que partir a las 17.55; y otras dos llegadas: un regional exprés procedente de Zaragoza (17.27) y un Rodalies que no llegó a salir desde Les Borges (R13). También se retrasó de las 17.58 a las 18.29 un AVE a Barcelona.

Esta situación se dio el día después de la jornada de huelga convocada por el sindicato Semaf, en la que el incumplimiento de servicios mínimos provocó en Lleida la cancelación de más de 20 trenes. La Generalitat acusó entonces a los maquinistas de ignorarlos y anunció una investigación, mientras que la organización sindical lo atribuyó a una mala gestión del Govern.

En Lleida ciudad, los autobuses urbanos mantuvieron prácticamente todos los servicios, salvo la línea L5, que circuló con dos vehículos en lugar de tres por la huelga. A lo largo de la jornada se habían previsto cambios de recorrido y horarios en algunas líneas para adaptarse a los cortes de tráfico derivados de las manifestaciones. La Paeria de Lleida había fijado un 25% los servicios mínimos entre las 6.30 y las 9.30 horas y entre las 16.30 y las 21 horas, garantizando al menos un recorrido completo de ida y vuelta por línea.

La huelga deja el bus interurbano al 60% y altera la movilidad La huelga general redujo al 60% el servicio habitual de autobuses en la demarcación de Lleida, según los datos facilitados por la Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM). Aunque todos los servicios mínimos previstos pudieron salir para garantizar el 25% establecido en las franjas de mayor demanda, las primeras horas registraron afectaciones en la estación de autobuses de Lleida por la acción de los piquetes. También se registraron cortes puntuales de carreteras que causaron algún retraso en algunas de las líneas de los servicios de los pueblos. En el Pirineo, un corte viario impidió prestar el servicio de transporte escolar en Tremp.n La presencia de un numeroso piquete informativo en la plaza que hay delante de la estación de tren de Lleida Pirineus movilizó ayer a varios furgones de los Mossos d'Esquadra, e incluso obligó a la empresa de seguridad que custodia la infraestructura a establecer un control de acceso con el objetivo de evitar la entrada de los huelguistas. La medida, sin embargo, decayó minutos después cuando los concentrados abandonaron la zona.