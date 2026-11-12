Trabajos de limpieza en un solar abandonado del Centro Histórico

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La Asociación de Vecinos de Jaume I informó de que los servicios municipales llevaron a cabo ayer una actuación de limpieza en un solar vacío ubicado entre las calles Jaume I y Múrcia, después de que la asociación haya denunciado en reiteradas ocasiones a la Paeria la situación de abandono y suciedad de este espacio. Desde la sociedad recordaron que el solar se incluye en el proyecto del Plan de Barrios para construir vivienda.