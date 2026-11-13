El jurado popular ve culpable al acusado de matar a un taxista en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El jurado popular del juicio contra el presunto asesino de un taxista en la Bordeta en abril del 2022 ve al acusado culpable. El juicio empezó la semana pasada y este viernes por la tarde desde la Audiencia de Lleida el jurado popular, formado por seis mujeres y cinco hombres, ha dado su veredicto. El juicio ha quedado visto por sentencia.

Los miembros del tribunal han considerado al acusado culpable de clavar 26 puñaladas a la víctima y después huir tirando el cuchillo (arma del crimen) en un contenedor. La Fiscalía ha mantenido la petición de 22 años y medio de prisión por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, mientras que la acusación particular ha pedido una condena de 23 años.

Te lo explicamos, este sábado, en SEGRE.