El jurado popular ve culpable al acusado de matar a un taxista en Lleida
El juicio empezó la semana pasada y este viernes han dado su veredicto
El jurado popular del juicio contra el presunto asesino de un taxista en la Bordeta en abril del 2022 ve al acusado culpable. El juicio empezó la semana pasada y este viernes por la tarde desde la Audiencia de Lleida el jurado popular, formado por seis mujeres y cinco hombres, ha dado su veredicto. El juicio ha quedado visto por sentencia.
Los miembros del tribunal han considerado al acusado culpable de clavar 26 puñaladas a la víctima y después huir tirando el cuchillo (arma del crimen) en un contenedor. La Fiscalía ha mantenido la petición de 22 años y medio de prisión por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, mientras que la acusación particular ha pedido una condena de 23 años.
Te lo explicamos, este sábado, en SEGRE.
Lleida
Niega haber asesinado al taxista y dice que vendió el cuchillo por droga
Albert Guerrero
Lleida
El taxista intentó defenderse y una de las 26 puñaladas llegó al corazón
Laura García