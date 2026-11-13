La Paeria de Lleida se libra de pagar 110.000€ a la exconcesionaria de zona azul

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El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSCJ) ha eximido al ayuntamiento de Lleida de abonar 110.835,98 euros por el conjunto del equipamiento a la antigua empresa concesionaria del aparcamiento regulado, Estacionamientos y Servicios SA (EYSA).

La empresa defendía que los equipos no estaban sujetos a la obligación de reversión gratuita prevista en el contrato y, por ello, solicitó que la Paeria le abonara esta cantidad por los parquímetros. En su día, la sentencia del jurado contencioso administrativo número 1 de Lleida decretó que la empresa debíaa librar gratuitamente las quince terminales, puesto que el contrato de concesión establecía que, al terminar la concesión, los equipos y otros bienes utilizados para prestar el servicio habían de pasar a manos del ayuntamiento sin ningún coste y en buenas condiciones. El TSCJ rectifica esta condición y dice que se basa en el hecho de que se considera que la empresa ha recuperado la inversión a través de los ingresos obtenidos durante los años de prestación.

EYSA gestionó el estacionamiento regulado, entre otros servicios, desde el 2001 hasta el diciembre de 2022. A principios de 2023, paso a estar, por primera vez, bajo gestión municipal a través de la Empresa Municipal de Agenda Urbana (EMAU). La concesión concluyó formalmente en marzo de 2016, pero la empresa continuó prestando el servicio hasta que se municipalizó. Quince terminales de denuncia fueron incorporados en septiembre de 2022 para sustituir doce de antiguos. EYSA argumentó que tuvo que renovarlos por incompatibilidad con los nuevos parquímetros municipales. El tribunal señaló que no hay muestras de que estos se instalaran antes de terminar la concesión y que estuvieron en funcionamiento durante tres meses, por lo que se considera que están vinculados a la concesión.

El TSCJ, en cambio, sí que ha eximido a la empresa de ceder el programa informático.

Según la sentencia, no formaba parte de la antigua concesión y se instaló, para facilitar el traspaso, días antes de que la EMAU asumiera la gestión, dado que el anterior programa no era compatible con los nuevos parquímetros.