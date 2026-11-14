La Paeria prepara un plan de renovación integral de las aceras

El ayuntamiento está ultimando un plan de renovación integral de las aceras de la ciudad para hacerlas “más confortables y lisas y huir del gris para darle otro color a la ciudad”. Así lo aseguró el alcalde, Fèlix Larrosa, durante la visita para ver el fin de las obras de renovación de la acera de la avenida Pius XII, en la que indicó que antes de final de año presentarán un plan específico para este fin, que será plurianual “y adaptado a las necesidades de cada ámbito”.

En este sentido, detalló que “debemos renovar las aceras de toda la ciudad y este proyecto va en línea de que queremos ir retirando las baldosas rugosas para ganar superficies más lisas, porosas, que se limpian mejor y darles otro color a las calles de nuestra ciudad y hacerlas más empáticas”. Añadió que el plan de renovación contará “con modelos de gestión eficientes para hacer estas actuaciones con rigor” y que “las ciudades ganan cuando hay confort en la calle”.

Mejora de Pius XII

En cuanto a la reforma de la avenida Pius XXIII, el alcalde detalló que se han renovado 1.132 metros cuadrados de la acera del lado par entre la plaza de les Missions y Passeig de Ronda, donde se ha prácticamente doblado su amplitud. También se ha instalado una valla metálica en el acceso principal de la escuela Joan XII y se han plantado 4 árboles nuevos. Se han instalado 7 bancos, 3 sillas y 4 papeleras nuevas. Paralelamente, se han sustituido 315 metros lineales de la tubería de agua. En total, estos trabajos han costado 451.832 euros.