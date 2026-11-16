Nuevas nevadas dejan hasta 11 cm en el Pirineo

Las cumbres nevadas del Montsent, entre el Pallars Jussà y el Sobirà, ayer. - EDGAR ALDANA

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La nieve volvió ayer a las cotas altas del Pirineo. Las cumbres del Montsent de Pallars, a 2.883 metros de altura, entre Torre del Capdella y Sort, quedaron blancas al igual que otros puntos de alta montaña donde también nevó. Así, por ejemplo, en las cotas altas de Boí se acumularon 11 centímetros de nieve y las temperaturas llegaron a los 1,4 grados bajo cero.

En Certescan la nieve dejó 6 centímetros y otros 4 en los puntos altos de Sasseuva. En la Bonaigua, donde los termómetros llegaron a marcar los 0,6 grados, se acumuló 1 centímetro de nieve. También nevó en el Lac Redoc, con temperaturas bajo cero y con ráfagas de viento que llegaron a superar los 52 kilómetros por hora.

La previsión es que hoy también se produzcan nevadas en cotas altas del Pallars Sobirà.