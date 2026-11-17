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Junts per Catalunya e Impulsem denunciaron ayer ante la junta electoral de zona el uso “partidista” de las redes sociales de la Diputación después de que el perfil de la corporación en dos redes difundiera una foto del diputado Jordi Verdú en una visita institucional a la Fira de Maials el domingo mientras entregaba propaganda electoral de ERC. Los dos partidos, que conforman el principal grupo de la oposición en la Diputación, acusaron al gobierno provincial (ERC, PSC, UA y APL) de vulnerar el principio de neutralidad de los poderes públicos, ya que "se han utilizado medios institucionales con finalidades electoralistas en campaña. Pidieron que la junta obligue a la Diputación a retirar la imagen y a preservar la neutralidad institucional. También emplazaron a evitar publicaciones similares.